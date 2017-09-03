Красочное авиашоу и Феттель с камерой. Фотообзор Гран-при Италии Формулы-1

3 сентября британец Льюис Хэмилтон одержал победу на гонке Гран-при Италии Формулы-1. Второе место занял его партнёр по команде Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл Себастьян Феттель. Таким образом, британец захватил лидерство в чемпионате. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на двенадцатом месте.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Гран-при Италии Формулы-1, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Италии.

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