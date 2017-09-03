Феттель: не мог доверять машине на торможении и потерял темп

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что повредил машину за 20 кругов до финиша Гран-при Италии, из-за чего потерял темп.

«Я съехал с трассы в первом повороте, и, кажется, что-то сломалось. Левая сторона руля была немного ниже, и я не мог доверять машине на торможении. На этой трассе многое зависит от торможения, так что на последних кругах я не показывал своего темпа.

Вероятно, мы проигрывали по секунде на круге, но нельзя судить только по этому. Отрыв меня не беспокоит, Монца — специфическая трасса, и крупица уверенности делает разницу. Мы знали, что нам будет трудно. Возможно, рассчитывали быть поближе. Неприятно видеть победу «Мерседеса», но мы сделали всё возможное, став третьими. Я настроен очень позитивно", — цитирует Феттеля Autosport.