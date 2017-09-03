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Вольф: результат чемпионата вполне могут определить штрафы

3 сентября 2017, воскресенье. 18:21 Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что судьба чемпионского титула сильно зависит от штрафов за перерасход моторов. На данный момент Льюис Хэмилтона на три очка опережает Себастьяна Феттеля из «Феррари».

«Результат чемпионата вполне могут определить штрафы. Мы рано использовали моторы, чтобы прибавить в скорости, но ближе к концу сезона их рабочий срок истекает. „Феррари“ использует свои четвёртые турбины. Вполне вероятно, что мы будем получать штрафы», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Тото Вольф
Новости. Авто
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