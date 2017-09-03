Тост: у «Торо Россо» не было шансов попасть в десятку

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что у его команды не было шансов на финиш в очковой зоне на Гран-при Италии.

«Из-за характеристик этой трассы и её длинных прямых, мы с самого начала знали, что гонка будет трудной. У нас просто не было темпа, чтобы набрать очки, а впереди не случилось ничего неожиданного — все, кто финишировал впереди, заняли свои места. К сожалению, у нас не было шанса попасть в десятку ни в квалификации, ни в гонке. Надеюсь, в Сингапуре мы отыграемся», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.