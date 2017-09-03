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Сайнс: у «Торо Россо» не было нужного темпа, чтобы набрать очки в Монце

3 сентября 2017, воскресенье. 18:39 Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал гонку Гран-при Италии Формулы-1, в которой он финишировал лишь на четырнадцатом месте. По мнению испанца, у команды не было того темпа, который позволил бы её рассчитывать на очки на трассе в Монце.

«Это не та позиция, на которой хотелось бы финишировать. Сегодня мы испытывали проблемы, потому что у нас нет достаточно хорошей машины для гонки в Монце. Дело не только в недостаточно мощности, это повлекло за собой использование максимальной прижимной силы, что сделало нас очень медленными в поворотах. При этом на прямых наш темп был просто нормальным, но недостаточно быстрым.

У нас не было нужного темпа, чтобы набрать очки в Монце. Жаль, это сломало мою статистику. Теперь я не могу сказать, что я завоёвывал очки в каждой гонке, в которой мне удавалось финишировать. Это было сложный уик-энд, но теперь мы едем в Сингапур, где должны быть более конкурентоспособными. Я вновь собираюсь бороться за очки", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
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