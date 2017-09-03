З. Браун: Алонсо останется в «Макларене», если мы перейдём на моторы «Рено»

Глава «Макларена» Зак Браун верит, что Фернандо Алонсо останется в команде, если она сменит моторы «Хонды» на «Рено».

«Это очень, очень вероятно. Фернандо любит нашу команду и как всегда страстно относится к гонкам. Были сообщения о его уходе в IndyCar и всём таком, но он хочет выступать в Формуле-1.

Он хочет, чтобы команда была боеспособна, но я бы не списывал его со счетов, если всё останется, как сейчас. С тем, что мы видим, я бы не сказал, что, если «Хонда» останется, его уход — решённое дело.

Этот уик-энд показал, что значительного прогресса мы не добились. Как долго такое может продолжаться, чтобы пилоты, партнёры и фанаты не были расстроены? Все поддерживают нас, но это не продлится вечно", — цитирует Брауна Motorsport.