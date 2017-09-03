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Боттас: «Мерседесу» нельзя полагаться на результаты в Монце

3 сентября 2017, воскресенье. 20:34 Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Италии, на котором финишировал вторым.

«Старт у меня вышел неудачным, я забуксовал. Один из пилотов „Феррари“ меня опередил, и пришлось обгонять его. Обычно сделать это трудно, а сегодня это было самым важным. Но я довольно быстро вышел на второе место. Машина была прекрасно сбалансирована и сильна.

Мы были быстры на прямых и в каждом повороте трассы. Думаю, мы значительно повысили стабильность. Но эта трасса особенная, мы не можем назвать себя быстрейшими, полагаясь на результаты на ней. В Сингапуре всё будет совсем по-другому", — цитирует Боттаса GP Update.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
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