Хэмилтон: в Италии я стал злодеем, не дав «Феррари» выиграть

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен ролью злодея на Гран-при Италии, и его не расстроил свист поклонников после его победы.

«У меня в голове играла приятная песня. Такая реакция была ожидаема в Италии. За годы она стала привычной, когда победителем не становится пилот „Феррари“. Ты неизбежно становишься злодеем, если не даёшь „Феррари“ победить. Если бы я и Валттери сегодня не выступали, „Феррари“ бы победила. Мы злодеи. Иногда я рад быть злодеем, совсем не против.

Я стараюсь оставаться уважительным. Ценю страсть болельщиков. Они здесь больше похожи на футбольных фанатов, более агрессивны. Но всё это во имя любви к красным машинам", — цитирует Хэмилтона Autosport.