Сироткин: у меня будет четыре дня тестов на машине 2012 года

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал, что будет четыре дня работать на болиде «Лотуса» 2012 года. В том числе на трассе «Поль-Рикар», которая с 2018 года будет принимать Гран-при Франции Формулы-1.

«Вы знаете, что «Поль-Рикар» со следующего года будет в календаре Формулы-1. Мне предстоит работа за рулём машины, на которой я довольно часто езжу, это E20. Поэтому уик-энд в Монце получился немного нестандартным.



Достаточно скоро я проведу очередную пятничную тренировку, хотя пока не могу сказать, где именно, но до этого у меня будет ещё четыре дня тестов на машине 2012 года на разных трассах, начиная с «Поль-Рикара». Так что меня ждёт плотный месяц», — цитирует Сироткина F1 News.