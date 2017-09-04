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Хэмлин выиграл гонку NASCAR «Southern 500»

4 сентября 2017, понедельник. 09:43 Авто

Пилот Дэнни Хэмлин, выступающий в серии NASCAR, стал победителем гонки «Southern 500». Второе место занял Кайл Буш, третьим к финишу пришёл Курт Буш.

NASCAR. Гонка

1. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing)
2. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing)
3. Курт Буш (Stewart-Haas Racing)
4. Остин Диллон (Richard Childress Racing)
5. Эрик Джонс (Furniture Row Racing)
6. Мэтт Кенсетт (Joe Gibbs Racing)
7. Райан Ньюман (Richard Childress Racing)
8. Мартин Труэкс (Furniture Row Racing)
9. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing)
10. Джемми Макмюррей (Chip Ganassi Racing).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
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