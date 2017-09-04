«Феррари» и «Мальборо» заключили новый многолетний контракт

Руководство «Феррари» заявило о подписании нового многолетнего контракта с табачной компанией «Филипп Моррис» и их брендом «Мальборо», сообщает Autosport. Действующее соглашение сторон подходит к концу в этом году.

После запрета рекламы табачных изделий в 2007 году в «Феррари» по-прежнему используют красно-белую ливрею, которая ассоциируется с «Мальборо». В 2010 году «Скудерия» была вынуждена убрать штрихкод со своего болида, являющийся ещё одной прямой ассоциацией с «Мальборо».

Партнёрство между «Феррари» и табачной компанией «Филипп Моррис» началось более 40 лет назад, а в 1997 году производитель сигарет стал титульным спонсором команды.