Вильнёв: «Макларен» — «Рено» будет лучше, чем «Макларен» — «Хонда»

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, поделился мыслями относительно возможного расторжения сотрудничества «Макларена» и «Хонды» и перехода команды из Уокинга на силовые установки «Рено».

«Макларен» хорошая команда, а вот «Хонда»… Я хорошо с ними знаком. Не думаю, что они будут успешными, в то же время Фернандо необходимы победы.

Будет ли правильным шагом переход «Макларена» на моторы «Рено»? Всё, что я могу сказать по этому поводу, так это то, что «Макларен» — «Рено» будет лучше, чем «Макларен» — «Хонда», — приводит слова канадца испанское издание AS.