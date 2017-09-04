175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ред Булл» не будет блокировать возможную сделку «Торо Россо» и «Хонды»

4 сентября 2017, понедельник. 12:39 Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что не намерен блокировать возможную сделку «Торо Россо» и «Хонды».

«Лично для меня не имеет никакого значения, какие двигатели будет использовать „Торо Россо“. Ранее они много лет использовали другую силовую установку, поэтому на „Ред Булл“ никак не повлияет то, какой мотор это будет: „Рено“ или „Хонда“. Ключевым вопросом во всём этом остаётся то, как это повлияет на ситуацию с „Макларен“ — »Хонда", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» готовы блокировать потенциальную сделку между «Торо Россо» и «Хондой».

«Рено» не будет поставлять двигатели четырём командам в 2018 году
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Торо Россо Хонда Ф-1
Новости. Авто
4 сентября 2017, понедельник
12:39 «Ред Булл» не будет блокировать возможную сделку «Торо Россо» и «Хонды»
11:59 Лауда: Боттас будет выступать за «Мерседес» и в следующем году
11:47 Вильнёв: «Макларен» — «Рено» будет лучше, чем «Макларен» — «Хонда»
11:38 Алонсо: знаем, на что способен двигатель «Рено»
10:57 Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Мехико, Терещенко — 3-й
10:23 «Феррари» и «Мальборо» заключили новый многолетний контракт
09:43 Хэмлин выиграл гонку Southern 500 в серии NASCAR
09:13 «Порше» выиграл гонку WEC «6 часов Мехико», Русинов — 4-й в LMP2
00:29 Сироткин: у меня будет четыре дня тестов на машине 2012 года
00:06 Хэмилтон: в Италии я стал злодеем, не дав «Феррари» выиграть
3 сентября 2017, воскресенье
23:03 Росси выиграл гонку IndyCar в Уоткинс-Глене
22:16 Арривабене: Райкконену было сложнее, чем Феттелю, из-за нестабильного баланса
21:52 Райкконен: даже с верными настройками результат «Феррари» не был бы сильно лучше
21:45 Хюлькенберг: «Рено» не надо сходить с ума из-за сегодняшнего выступления
21:45 Перес: в борьбе с «Уильямсами» решающими стали две секунды
21:41 Квят: немного тревожит, что «Макларен» рядом с нами на таком типе трасс
21:26 Маркьонне: «Феррари» провалила Гран-при Италии
20:34 Боттас: «Мерседесу» нельзя полагаться на результаты в Монце
20:33 Магнуссен: раздражён, что Ферстаппена не наказали
19:40 З. Браун: Алонсо останется в «Макларене», если мы перейдём на моторы «Рено»
19:04 Палмер: Алонсо недоволен, но мне всё равно
18:58 Окон: немного разочарован, так как хотел финишировать на подиуме
18:39 Сайнс: у «Торо Россо» не было нужного темпа, чтобы набрать очки в Монце
18:36 Тост: у «Торо Россо» не было шансов попасть в десятку
18:33 Квят: все, кроме «Хааса» и «Рено», были недостижимы для «Торо Россо»
18:29 Риккардо: сегодня был почти идеальный день
18:21 Вольф: результат чемпионата вполне могут определить штрафы
18:20 Феттель: не мог доверять машине на торможении и потерял темп
18:20 Масса: всегда хорошо заработать очки двумя болидами
18:00 Красочное авиашоу и Феттель с камерой. Фотообзор Гран-при Италии Формулы-1
17:56 Хэмилтон: в последние две гонки «Мерседесу» удалось всё собрать воедино
17:35 Алонсо надеется, что «Макларен» определится с будущим к Гран-при Сингапура
17:33 Алонсо — про эпизод с Палмером: в ФИА, должно быть, пили пиво
17:27 Стролл: Хэмилтон заблокировал меня, и пришлось отдать позицию Окону
17:24 Риккардо: отыгрывал у Феттеля по секунде на круге, но износил шины
17:16 Ферстаппен: надеюсь, в Сингапуре мы поборемся за настоящий подиум
17:13 Хэмилтон: машина работала фантастически, восхитительная работа команды
17:12 Феттель: у нас не было темпа двух лидировавших пилотов, гонка была сложной
16:55 Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
16:54 Маркелов: повредил переднее антикрыло и стал беззащитным на прямых
16:52 Гьотто: очень доволен ещё одной победой, Russian Time сделала шаг вперёд
16:47 Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте, Квят — 17-й
16:25 Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Италии, Квят — 12-й
16:17 Источник: «Макларен» и «Хонда» завтра объявят о разрыве сотрудничества
15:52 Маркьонне: «Феррари» и «Мерседес» равны
Все новости RSS
Партнерский контент