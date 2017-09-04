Хорнер: Формула-1 слишком консервативна при дождливой погоде

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подверг критике руководство Формулы-1. По его мнению, субботнюю квалификацию на Гран-при Италии в Монце можно было провести гораздо раньше, даже невзирая на сложные погодные условия.

«Откровенно говоря, думаю, они поступили очень консервативно. Я бы сказал, даже слишком консервативно. Формула-1 — это не тот вид спорта, который требует исключительно идеальных погодных условий. Понятно, что с точки зрения безопасности они приняли соответствующие меры, но вместе с тем пилоты могли бы вернуться на трассу намного раньше», — приводит слова Хорнера Sportsmole.