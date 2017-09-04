Вольф: в «Феррари» сделали шаг назад, что-то пошло не так

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что на Гран-при Италии ближайший конкурент его команды, «Феррари», испытывал проблемы, в связи с чем сделал шаг назад. Вместе с тем босс «Мерседеса» также отметил блестящую работу своей команды, которая увеличила преимущество над Скудерией по сравнению с Гран-при Бельгии.

«Похоже, что каким-то образом в „Феррари“ сделали шаг назад. Мы были очень хороши, но и они не показали того, чего от них ждали. У них что-то пошло не так, и я понимаю, почему они расстроены. В Спа наше преимущество не было столь очевидным, и я думаю, что команда провела отличный анализ.

С самого начала уик-энда у нас была сильная машина. Мы могли допустить ошибку в квалификации, но болид был очень хорош, это же можно сказать и о самой гонке. Мы оправились после Будапешта и в определённой мере прогрессировали после Спа", — цитирует Вольфа Autosport.