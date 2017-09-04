Клэр Уильямс пропустит оставшиеся гонки сезона в связи с беременностью

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс пропустит оставшиеся в этом году этапы чемпионата Формулы-1. Это связано с тем, что 41-летняя Уильямс находится в положении и готовится в ближайшее время стать матерью. Ожидается, что её первенцем станет мальчик.

Функционер заявила, что начиная с сегодняшнего дня продолжит свою работу, находясь дома.

«Это немного странно, я была здесь долгие годы, и мне будет не хватать последних гонок сезона. Мне немного грустно, потому что паддок — это мой дом и мой офис», — приводит слова Уильямс Sportsmole.