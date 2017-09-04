Хорнер считает, что Формуле-1 надо пересмотреть систему штрафов

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что руководству Формулы-1 необходимо всерьёз пересмотреть существующую систему штрафов за замену силовой установки или её компонентов. По мнению функционера, нынешняя система может привести к тому, что исход нынешнего чемпионата может решить очередной штраф.

«Эту систему нужно всерьёз пересмотреть. Возможно, существует лучший способ наказаний. К концу сезона ситуация будет становиться всё хуже и будет очень жаль, если исход чемпионата решит очередной штраф.

Кроме того, меня беспокоит и то, что в следующем сезоне на фоне роста количества этапов мы снизим количество используемых двигателей в сезоне. Лично для меня это будет первым вопросом на повестке дня заседания стратегической группы. Я пытался повлиять на это решение на предыдущей встрече, но не получил поддержки.

Возможно, разрешение на использование пяти двигателей будет более верным решением, чем переход на использование трёх силовых установок в сезоне", — приводит слова Хорнера Motorsport Week.