Штайнер про штрафы: с «Хаасом» обращаются несправедливо

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер вместе с Кевином Магнуссеном сходил к стюардам Гран-при Италии, выражая недовольство принятием решений. Команда недовольна тем, что Магнуссена наказали за инцидент с Нико Хюлькенбергом в Венгрии, а Макс Ферстаппен не получил штрафа за контакт с самим датчанином в Монце.

«Мы расширили тему разговора до непоследовательности в принятии решений в целом и того, что эта непоследовательность много раз поворачивалась к „Хаасу“ негативной стороной. Меня заверили, что к нам нет несправедливого отношения, но я уверен, что оно есть.

Каждый раз, когда что-то делаем мы, гоночный это инцидент или нет, нам дают штраф. Мы хотим, чтобы это прояснили. Получим ли мы пояснения? Не знаю. Понимаю, что у стюардов нелёгкая работа, я бы ей заниматься не хотел. Но если ты её делаешь, то должен быть последовательным", — цитирует Штайнера Autosport.