«Ямаха» не будет заменять Росси на Гран-при Сан-Марино

Руководство «Ямахи» решило не выставлять замену Валентино Росси на грядущем Гран-при Сан-Марино. Итальянец сломал ногу в аварии на тренировке по мотокроссу и пропустит как минимум месяц.

Вместо того чтобы подобрать замену, «Ямаха» решила выставить лишь один заводской мотоцикл на грядущий этап. 38-летний Росси, скорее всего, также пропустит Гран-при Арагона, будет ли «Ямаха» выставлять ему замену, пока не известно.

Тест-пилот «Ямахи» Кацуюки Накасуга не может выступить в Сан-Марино, так как этот этап совпадает с гонкой японского супербайка, в которой он участвует. На Гран-при Арагона таких пересечений не будет, сообщает Autosport.