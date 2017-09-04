Хэмилтон: этап в Сильверстоуне разжёг во мне лесной пожар

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что на последних этапах пилотирует с большим желанием, чем в начале сезона. После победы на Гран-при Италии Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата.

«Мы постоянно стремимся к идеалу, чтобы превзойти „Феррари“. Последние несколько гонок были очень крепкими. В последних трёх-четырёх гонках во мне было больше страсти. Этап в Сильверстоуне придал мне сил, разжёг искру лесного пожара, и, надеюсь, это отразилось на моём пилотаже», — приводит слова Хэмилтона Eurosport.