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Булье: Алонсо сошёл в Италии из предосторожности

4 сентября 2017, понедельник. 23:15 Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что Фернандо Алонсо сошёл с Гран-при Италии в целях предосторожности.

«Уже через несколько кругов у Фернандо начались проблемы с коробкой передач. Подозреваем, что их вызвали проблемы с датчиком. Хотя его инженеры всю гонку старались помочь Фернандо исправить проблему с помощью программного обеспечения, контролировать коробку удалённо становилось всё труднее. Так что у нас не было выбора, кроме как сойти с дистанции ради предосторожности.

Большую часть гонки Фернандо отставал, ему было трудно поддерживать темп. Учитывая обстоятельства, он провёл отличную гонку, полную проблем. Жаль, мы не смогли обеспечить ему финиш", — цитирует Булье Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Эрик Булье
Новости. Авто
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