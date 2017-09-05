Булье: «Макларен» достиг всех целей, а «Хонда» во всём потерпела провал

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что «Хонда» не достигла ни одной из поставленных целей за три года сотрудничества.

«С 2015 года, будучи партнёрами с „Хондой“, мы ставили перед собой определённые цели. Тогда все обо всём договорились, планы были согласованы и принимались обеими сторонами. С тех пор „Макларену“ удалось достичь всех поставленных целей, но „Хонда“ в 100% случаев потерпела провал. Если бы они тоже выполнили свои задачи, мы могли бы побеждать вместе. Но сейчас я уже не уверен, что это возможно.

(Сейчас у нас) стадия окончательного решения. Как и в личной жизни, сначала вы стараетесь добиться каких-то улучшений, пробуете один сценарий, потом другой, третий, может быть, даже четвёртый. И после этого приходите к определённому выводу. Сейчас мы именно на такой стадии.



Мы ведём переговоры со всеми заинтересованными сторонами, и теперь пора получать ответы и принимать решения", — цитирует Булье F1 News.