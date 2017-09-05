Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Сингапура, который пройдёт с 15 по 17 сентября. Лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на 14-м этапе чемпионата получит 9 комплектов «ультрасофта», 2 комплекта «суперсофта» и 2 комплекта «софта».

Его партнёр по команде Валттери Боттас получит 9 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 1 «софт». Пилот «Феррари» Себастьян Феттель также отдал приоритет «ультрасофту», выбрав 10 его комплектов, взяв ещё 2 «софта» и 1 «ультрасофт».

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс сделали одинаковый выбор на Гран-при Сингапура — 9 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 1 «софт».