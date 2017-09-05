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Клэр Уильямс: борьба Стролла и Массы на последнем круге немного напугала нас

5 сентября 2017, вторник. 15:49 Авто

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призналась, что борьба пилотов Фелипе Массы и Лэнса Стролла на последнем круге Гран-при Италии заставила понервничать всю команду.

«Мы, безусловно, позволяем им соревноваться. Что касается их борьбы, то скорее Масса пытался помешать Пересу обогнать себя, чем ставил задачу обойти Стролла. Это был немного пугающий последний круг, но мы полностью доверяем Фелипе. Он опытный пилот и знает как вести себя с напарником по команде.

Как бы то ни было, я рада, что они завершили этап на седьмом и восьмом местах. Это была хороша гонка для обеих машин. Завоевать очки всегда очень важно", — приводит слова Уильямс Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Клэр Уильямс Лэнс Стролл Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
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