В ФИА открыты для обсуждения альтернативных наказаний за замену двигателей

Президент ФИА Жан Тодт рассказал о том, что вы федерации понимают необходимость пересмотра наказаний за перерасход элементов двигателей, однако отметил, что «решения не всегда очевидны». По ходу этого сезона гонщики Формулы-1 неоднократно указывали на несправедливость наказания пилотов за замену силовых установок и коробок передач потерей мест на стартовой решётке.



«Я не волшебник, это должно пройти определённые процессы. Причина, по которой мы ввели эти штрафы, заключалась в стремлении снизить затраты, поэтому, если мы сможем улучшить ситуацию (с расходами), то обязательно это сделаем. Но мы открыты для любых хороших предложений», — цитирует Тодта Sky Sports.