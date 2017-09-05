Аргентина может вернуться в календарь Ф-1 с более длинной конфигурацией трека

Технический делегат ФИА Чарли Уайтинг рассказал о том, что возвращение автодрома имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе в календарь Формулы-1 в 2019 году возможно при выполнении определённых работ на этой трассе. В середине августа Уайтинг провёл инспекцию этого трека.



«Меня попросили приехать и посмотреть, что нужно сделать, чтобы вернуть её к соответствию стандартам Формулы-1. Я хорошо осмотрел трек, написал всеобъемлющий отчёт о том, что, по моему мнению, нужно сделать. Теперь, конечно, потенциальные промоутера могут посмотреть, смогут ли они это сделать.



Как и следовало ожидать, на любом треке, который не принимал Формулу-1 на протяжении 20 лет, на этой трассе нужно сделать несколько вещей. Но ничего глобального. Можно было ожидать, что потребуется перестелить асфальт, возможно, потребуются новые заграждение и тому подобное.



Но, я думаю, что главное — сделать трассу более интересной, используя струю, более длинную конфигурацию. Я думаю, что именно это позволит сделать супертрек для Ф-1, если это возможно. План состоит в том, чтобы сделать более быструю трассу, чем та, что мы использовали в конце девяностых», — цитирует Уайтинга F1Fanatic.