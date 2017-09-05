Квят: в Сингапуре «Торо Россо» должна быть ближе к первой десятке

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Италии, состоявшегося в минувший уик-энд в Монце.



«Мы проделали в Монце отличную работу, выжав максимум как в квалификации, так и в гонке. Конфигурация трассы не очень подходит на шей машине, так что 12 место на финише – это лучшее, на что мы могли рассчитывать, при учете, что впереди не было сходов. В целом мы можем быть довольны той работой, которую проделали. Несмотря на проблемы с балансом и поведением машины в пятницу, я был очень доволен ей в воскресенье. Это позитивный момент.



Мы не могли знать, что планируют остальные, особенно при учете, что квалификация состоялась на мокрой трассе. Многие, как оказалось, решили чуть изменить настройки, чтобы упростить задачу в субботу. Но в любом случае, у команд, работающих с другими поставщиками моторов, был выбор: они могли использовать больше прижимной силы, но при этом все равно оставаться быстрыми на прямых. У нас такой возможности не было, так что пришлось сделать ставку на максимальную скорость.



Мы были действительно быстры на прямых, но теряли по сравнению с другими на торможениях и выходах из поворотов, особенно «Аскари» и «Параболики». Машина вела себя нервно, и мы не имели возможности держаться вплотную за соперниками, чтобы попытаться обогнать их в следующем повороте. Благодаря высокой максимальной скорости мы приближались к ним на прямых, но все равно недостаточно, чтобы опередить», — приводятся слова Квята на его официальном сайте.



Относительно следующего этапа, который пройдёт в Сингапуре, россиянин отметил: «На бумаге действительно все выглядит именно так: в Сингапуре нам должно быть проще, чем в Монце, но при этом нельзя не отметить, что другие команды добились прогресса в последнее время. «Макларен» и «Рено» теперь намного быстрее, чем были, и нас ждёт напряженная схватка. Я бы не стал говорить, что Сингапур – идеальная трасса для нашей машины, но мы должны быть ближе к десятке.



Насколько я знаю, у нас будут небольшие обновления в Малайзии, но речь не идет о каких-то кардинальных изменениях. В любом случае, мы постараемся улучшить эффективность машины, сделать ее более стабильной. С нетерпением жду этого момента».