Росс Браун обсудит с ФИА систему штрафов за перерасход компонентов двигателя

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун намерен обсудить с ФИА возможные изменения правил, касающиеся штрафов пилотов за перерасход компонентов мотора. Недавний Гран-при Италии запомнился болельщикам, помимо прочего, ещё и тем, что девять пилотов в сумме потеряли 150 мест перед гонкой, что практически полностью изменило стартовую решётку.



«Этот аспект требует пристального внимания, потому что если это даже и правильно в принципе, то тяжело для переваривания болельщиками. У нас есть идеи относительно того, как изменить это, и нам нужно подробно обсудить всё с ФИА, чтобы просмотреть, как можно улучшить ситуацию», — цитирует Брауна Autosport.