Хэмилтон: буду атаковать в режиме «зверя» до конца сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вышедший в лидеры личного зачёта после победы в Монце, намерен продолжать атаковать на пределе до конца сезона.



«Борьба продолжается. Себастьян (Феттель) на протяжении довольно долгого времени возглавлял личный зачёт. Со всеми взлётами и падениями теперь приятно находиться впереди. У него было довольно комфортное преимущество на протяжении большей части сезона. Думаю, порой оно достигало 20 очков. Теперь я впереди на три очка и очень доволен. План на следующие гонки — попытаться увеличить это преимущество.



Атаковать на полную — это, определённо, мой план. Отдать абсолютно всё, что у нас есть. Будет по-прежнему очень близкая борьба. Но да, я буду в режиме «зверя» до самого конца, абсолютно так», — цитирует Хэмилтона F1i.