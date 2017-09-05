Феттель не паникует, несмотря на неудачную гонку в Монце

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что не испытывает паники, несмотря на неудачную гонку в Монце, после которой Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» вышел в лидеры личного зачёта.



«С самого начала гонки ощущения от пилотирования болида не были хорошими, а на последних 20 кругах я испытывал серьёзные трудности. Просто была плохая гонка, я не волнуюсь за будущее — настроен оптимистично. Несмотря на цифры и шансы, чемпионат ещё очень длинный, и мы не разочаруем людей, которые хотят, чтобы мы выступали хорошо.



Меня не интересует, как выглядит расклад на бумаге. Есть дополнительный элемент в виде конкуренции, который имеет значение. Короче говоря, чем сложнее, тем веселее. В спорте лёгкие вещи скучны», — цитирует Феттеля Grandprix.