Хэмилтон пока не просит помощи Боттаса в завоевании титула

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил о том, что пока не просит Валттери Боттаса о том, чтобы тот помог ему завоевать очередной титул.



«Я лично не требовал у команды этого. Это не моя работа. Моя задача — гоняться и делать всё зависящее от меня. Также это не мой любимый образ работы. Нужно надеяться, что на определённом этапе команда сама примет решение, и я думаю, что у нас в руководстве есть люди, такие как Ники Лауда и Тото Вольф, которые, надеюсь, будет делать то, что посчитают лучшим вариантом для команды.



Так что вам, возможно, следует спросить об этом Тото. Как я уже сказал, в этом году я почувствовал, что имею всю необходимую поддержку команды. Бывали уик-энды, в которые Валттери лучше выполнял свою работу и наоборот.



Это первый сезон Валттери в команде, и он уже проделал исключительную работу, так что он может становиться сильнее и сильнее в течение года. Моя цель — продолжать становиться сильнее, а также стараться оставаться впереди», — цитирует Хэмилтона Crash.