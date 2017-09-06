Довициозо: для Маркеса нормально пилотировать на грани

Гонщик заводской команды MotoGP «Дукати» Андреа Довициозо похвалил пилота «Хонды» Марка Маркеса за умение пилотировать на грани допустимого.



«Одной из особенностей Маркеса является то, что он умеет играть с пределом, не так много гонщиков умеют делать это. В большинстве случаев, когда вы переходите предел, то совершаете ошибку, но он завоевал много титулов, поэтому хорошо знает, как справляться с различными ситуациями.



Для Марка тяжело не пытаться играть с пределом. Для него это нормально. Он должен это делать каждый раз», — цитирует Довициозо Autosport.