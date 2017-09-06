Марко: не удивлюсь, если Сайнс покинет «Торо Россо»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не удивится, если Карлос Сайнс-младший покинет «Торо Россо», несмотря на действующий контракт. Ранее появились слухи о том, что испанец может перейти в «Рено», став частью сделки между «Маклареном», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Рено».



«В Формуле-1 тяжело говорить о стопроцентной преданности. Я не удивлюсь, если увижу его в другой команде, потому что знаю, что такое контракт. Однако только мы можем сделать это возможным», — рассказал Марко в интервью Canal F1 Latin America.

Сайнс может покинуть «Торо Россо» и стать частью сделки «Макларена» и «Рено»