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Доменикали: надеюсь, Алонсо примет правильное решение относительно будущего

6 сентября 2017, среда. 14:43 Авто

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, ныне занимающий пост президента «Ламборгини», надеется, что испанский гонщик Фернандо Алонсо сделает правильный выбор относительно его будущего в Ф-1. На данный момент Алонсо выступает за «Макларен», который продолжает испытывать трудности с конкурентоспособностью из-за моторов «Хонды».

«Он явно в сложной ситуации. Ему нелегко принять решение. Но Фернандо, безусловно, заслуживает лучшего. Он отличный гонщик, и мы все знаем это.

Надеюсь, что он сможет выбрать хороший вариант и у него всё получится, потому что он этого заслуживает», — цитирует Доменикали испанское издание AS.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стефано Доменикали Фернандо Алонсо
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