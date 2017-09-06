Доменикали: надеюсь, Алонсо примет правильное решение относительно будущего

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, ныне занимающий пост президента «Ламборгини», надеется, что испанский гонщик Фернандо Алонсо сделает правильный выбор относительно его будущего в Ф-1. На данный момент Алонсо выступает за «Макларен», который продолжает испытывать трудности с конкурентоспособностью из-за моторов «Хонды».



«Он явно в сложной ситуации. Ему нелегко принять решение. Но Фернандо, безусловно, заслуживает лучшего. Он отличный гонщик, и мы все знаем это.



Надеюсь, что он сможет выбрать хороший вариант и у него всё получится, потому что он этого заслуживает», — цитирует Доменикали испанское издание AS.