Арривабене: Леклер и Джовинацци ещё должны доказать свою ценность для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене сказал, что юные протеже итальянской конюшни Шарль Леклер и Антонио Джовинацци должны доказать свою ценность в Формуле-1, прежде чем могут быть расценены в качестве возможных пилотов «Скудерии».



«Феррари» оставила неизменным состав пилотов на 2018 год, продлив контракты с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном. При этом предполагается, что один из гонщиков академии «Феррари» получит место в «Заубере», который продолжит использовать моторы итальянского производителя, на сезон-2018.



«Если говорить о молодых пилотах, то они растут. Конечно, наша цель состоит в том, чтобы растить молодых гонщиков и, возможно, увидеть их в будущем в нашей команде. Это конечная цель. Но до этого им нужно доказать в Формуле-1, что они этого заслуживают», — цитирует Арривабене Autosport.