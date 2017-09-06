Джовинацци примет участие в свободной практике в Сингапуре

Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци, примет участие в первой свободной практике на Гран-при Сингапура в болиде команды «Хаас», где заменит основного пилота команды Кевина Магнуссена, сообщает F1Today.

Первоначально, выступление итальянца планировалось на его домашней трассе, в Монце. Тем не менее, сложные погодные условия на Гран-при Италии внесли коррективы в планы руководства «Хаас», которое предоставило возможность боевым пилотам команды выступить на всех практиках.

Всего же в этом сезоне Джовиннаци должен отработать с «Хаас» ещё пять тренировок. Планируется, что кроме Сингапура он выступит в Малайзии, Мексики, Бразилии и Абу-Даби.