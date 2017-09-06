Штайнер: «Хаас» позволяет себе мечтать о пятом месте

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер, поделился впечатлениями от борьбы в зачёте конструкторов, а также заявил, что команда позволяет себе мечтать о итоговом пятом месте.

«В борьбе за шестое место „Торо Россо“, „Рено“ и „Хаас“ разделяют всего шесть очков, это по сути ничего не значит. Но одно очко, на которое мы опережаем „Рено“, значит ещё меньше.

Все три команды очень конкурентоспособны, потому закончить чемпионат на седьмом месте, которое мы сейчас занимаем, будет неплохо. Да, мы можем завоевать какие-то очки, но затем «Рено» будет достаточно набрать пару очков, чтобы опередить нас. Борьба очень интересная, я бы даже сказал фантастическая.

Никто не может запретить думать о чём-то, так что мы даже позволяем себе допускать мысль о пятом месте", — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.

После 13 этапов чемпионата «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 35 очков. У идущего на шестом месте «Торо Россо» 40 очков, у «Рено» — 34. Пятое место в зачёте занимает «Уильямс» — 55 очков.