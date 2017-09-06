Сайнс: лишь команды с заводской поддержкой опережают нас по темпам развития

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, высоко оценил работу команды, отметив, что лишь заводские команды превосходят младшую команду «Ред Булл» по темпам развития.

«Думаю, что по темпам развития „Торо Россо“ уступает лишь заводским командам. Но, к примеру, „Форс Индия“, „Хаас“ или „Уильямс“ не опережают нас в этом. Так что сравнивая наш бюджет с бюджетами конкурентов, можно сказать, что в этом году мы делаем очень достойную работу. Не секрет, что те же „Рено“ и „Макларен“ имеют куда больший бюджет, и потому опережают наши темпы развития», — приводит слова Сайнса Crash.