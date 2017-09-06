Росси начал давать лёгкую нагрузку на травмированную ногу

Несколько дней назад пилот команды Yamaha Movistar многократный чемпион мира MotoGP Валентино Росси попал в серьёзную аварию, в результате чего сломал ногу и вскоре перенёс на ней операцию. Невзирая на степень повреждения, итальянец намерен вернуться в гонки до конца нынешнего чемпионата и уже сейчас приступил к лёгким тренировкам.

«Очень хотел выступить в Мизано на Гран-при Сан-Марино, перед родными трибунами, но мне нужно осторожно относиться к травме. К счастью, я в порядке. Нормально себя чувствую и уже начал давать лёгкую нагрузку на травмированную ногу. Процесс выздоровления будет не таким уж и коротким, но я сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее.

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в эти дни. До скорой встречи", — приводит слова Росси Motorsport.

Ожидается, что итальянец пропустит два этапа чемпионата — Гран-при Сан-Марино и Гран-при Арагона.