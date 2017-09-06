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«Заубер» готов представить в 2018 году совершенно новый болид

6 сентября 2017, среда. 22:57 Авто

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что нынешний болид команды соответствует запросам 2016 года и на данном этапе в Хинвиле готовят совершенно новую машину для 2018 года.

«Будет совершенно новая машина, и, думаю, мы делаем достойную работу. Мы всё ещё на стадии обсуждения нашего уровня сотрудничества, но не думаю, что мы у них позаимствуем более 20% разработок. Наш текущий болид — это 2016 год, и нести его с собой в 2018-й было бы не совсем правильно. Мы должны начать с чистого листа.

В целом машина будет выглядеть совершенно иначе. Сложно говорить о каких-либо целях, многое будет зависеть и от команды. Регламент в следующем году не претерпит особых изменений, а наши конкуренты находятся в лучшем положении, чем мы, потому ожидать быстрых изменений и борьбы в середине пелотона сложно.

Для меня главным вызовом будет обеспечение роста компании и количества сотрудников. Я хочу вернуться в борьбу", — приводит слова Вассёра Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Заубер Фредерик Вассёр
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