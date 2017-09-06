Хюлькенберг не думает о том, кто будет его партнёром по команде в 2018 году

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг «Рено». На протяжении сезона слухи о замене Джолиона Палмера и приходе в команду Карлоса Сайнса, Роберта Кубицы или Фернандо Алонсо то утихают, то возобновляются с новой силой.

«Решение о составе пилотов совсем не в моей компетенции. Это решение Сириля Абитебуля и менеджмента команды. Думаю, им просто нужна сильная, конкурентоспособная пара пилотов. Что же касается меня, то буду рад видеть в качестве партнёра по команде любого. Я сосредоточен на себе и работе, чтобы убедиться, что всё двигается в правильном направлении», — приводит слова немца Crash.