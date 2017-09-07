Внедрение «гало» привело к задержке в развитии болидов на 2018 год

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин опасается, что из-за внедрения «гало» некоторые команды будут вынуждены пропустит предсезонные тесты. По словам Грина, позднее подтверждение «гало» внесло неразбериху в развитие шасси на следующий год и его команда просто может не успеть подготовить болид до предсезонных тестов.



«Мы получили некоторую информацию после летнего перерыва, что позволило нам продвинуться вперёд. Но мы всё ещё продолжаем ждать критически важную информацию, которая фактически задерживает работу над дизайном шасси.



ФИА представила нам общую схему установки «гало», но нам не хватает полной конфигурации для тестирования шасси.



Каждая минута, что мы здесь просиживаем, задерживает это. Определённость относительно использования «гало» появилась очень поздно. Отказ от «щита» и возвращение к «гало» было слишком большим потрясением для всех нас. Время разработки для нас сократилось до считанных дней.



На данный момент я не знаю, проведём ли мы предсезонные тесты. Наше расписание перепуталось», — цитирует Грина F1Fanatic.