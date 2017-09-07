Хорнер: в Монце «Ред Булл» был второй по скорости командой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер воодушевлён скоростью, которую продемонстрировала его команда на Гран-при Италии, учитывая то, что трасса в Монце не слишком подходит болидам «Ред Булл», оснащённым моторами «Рено», которые уступают «Мерседесу» и «Феррари» по мощности.



«Результаты анализа данных указывают на то, что у нас был второй по силе болид после «Мерседеса». Мы стартовали далеко позади «Феррари», но финишировали всего в четырёх секундах позади Себастьяна Феттеля. Это было очень обнадёживающее выступление», — цитирует Хорнера ESPN.