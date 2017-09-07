Алёшин дебютирует в дрэг-рейсинге на 4000-сильном про-моде Dodge Viper

Стали известны некоторые подробности грядущего дебюта российского гонщика Михаила Алёшина, участника программы SMP Raсing, в дрэг-рейсинге. Алёшин примет участие в финальном этапе чемпионата России по дрэг-рейсингу, который будет проходить 9-10 сентября на автодроме «Крепость Грозная» в городе Грозном.



«Дебют Михаила в дрэг-рейсинге состоится на 4000-сильном про-моде Dodge Viper, который в 2016 году установил рекорд прохождения дистанции длиной 402 метра.



На своем примере Михаил Алешин покажет, чем дрэг-рейсинг отличается от других автоспортивных дисциплин. Он должен будет выполнить ряд заданий, типичных для пилота для дрэг-рейсинга, но непривычных для пилота кольцевых серий.



Задача усложняется наличием соперника: те же задания будет выполнять хорошо известная в дрэг-рейсинге Мария Панова. Ей также предстоит впервые сесть за руль Dodge Viper – ранее она не выступала на про-модах, и такая мощная техника окажется для неё в новинку.



Михаил Алешин и Мария Панова будут соревноваться между собой как в умении быстро адаптироваться к новой технике, так и в знании теоретических основ автоспортивной дисциплины», — отмечается в пресс-релизе SMP Raсing.

Соревнование между пилотами кольцевых серий и дрэг-рейсинга будет транслироваться в режиме онлайн – в социальных сетях SMP Racing (facebook.com/smpracingrussia, vk.com/smp_racing) и на YouTube-канале SMP RDRC: youtube.com/user/DragTimesInfo.

Основной день соревнования – 9 сентября.



Расписание соревнований SMP RDRC:



9 сентября:

10:00 – 19:00 – квалификационные заезды (раунды 1-3).



10 сентября:



9:00 – 12:00 – квалификационные заезды, раунд 4,

13:00 – открытие соревнований,

13:30 – финальные заезды участников SMP RDRC, по окончании – награждение победителей и призёров этапа SMP RDRC.