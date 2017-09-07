Эллисон: победа «Мерседеса» в Монце была самой безупречной

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон считает, что в Монце немецкая команда одержала наиболее уверенную победу над «Феррари».



«Это была самая полная из всех наших восьми побед в этом сезоне. Это был дубль, безупречно оформленный командой в доминирующем стиле на домашней трассе нашего главного конкурента. Всё это делает её довольно запоминающейся.



Мы знаем, что нас ждут более серьёзные вызовы в последующих гонках, поэтому нам нужно набирать очки, двигаться дальше и следить за тем, чтобы не утратить лидерство в чемпионате вплоть до Абу-Даби», — цитирует Элиссона The Checkered Flag.