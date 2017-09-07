Вольф недоволен метеослужбой Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил недовольство официальной метеослужбой Формулы-1, роль которой выполняет компания Meteo France. Метеорологи дали полностью неправильный прогноз на Гран-при Италии.



«В пятницу целый день должен был идти дождь, однако весь день стояла солнечная погода. А в субботу, по прогнозам, должна была быть сухая погода», — рассказал Вольф в эфире немецкого канала Sky.



Босс немецкой команды отметил, что, возможно, Ф-1 следует переосмыслить свою зависимость от централизованного обслуживания одной метеослужбой по сравнению с прошлым, когда команды самостоятельно выбирали себе метеопартнёров. «Быть может, нам следует подумать о том, правильно ли это», — сказал он.