Масс: Ферстаппен слишком самоуверен

Бывший пилот Формулы-1 Йохан Масс считает, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, несмотря на всю шумиху вокруг его имени, ещё есть что доказывать в Формуле-1.



«Ферстаппен слишком уверен в себе. Я думаю, что это связано со слишком ранней шумихой вокруг его персоны. После его победы в Барселоне в 2016 году его вознесли до небес. Но он выиграл благодаря большой удаче. Теперь от него ждут чудес. Конечно же, Макс талантливый парень, но посмотрим, насколько он будет хорош в будущем», — приводит слова Масса немецкое издание T-Online.