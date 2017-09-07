Йохен Масс: наказание пилотов за перерасход компонентов мотора мне непонятно

Бывший пилот Формулы-1 Йохен Масс отметил, что не понимает штрафов гонщиков за перерасход элементов моторов. После Гран-при Италии, где сразу девять пилотов были оштрафованы в общей сложности на 150 стартовых мест, усилилась критика существующего регламента, который предусматривает наказание пилотов за то, в чём нет их вины.



«Потеря позиций на стартовой решётке за замену компонентов совершенно непонятна для меня. В Монце мы стали свидетелями хаоса, когда множество пилотов были наказаны», — цитирует Масса немецкое интернет-издание T-Online.