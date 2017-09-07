Квят: на данном этапе не вижу никакой необходимости в плане B на 2018-й

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», сообщил, что у него нет никакого запасного плана на следующий год.



«Если я увижу необходимость в плане B, тогда я начну над ним работать. На данном этапе я не вижу в этом никакой необходимости», — цитирует Квята F1News.



Также россиянин сказал, что ему без разницы, кто будет его напарником в сезоне-2018. В последние дни усиливаются слухи о возможном переходе Карлоса Сайнса-младшего в «Рено». В таком случае напарником Квята может стать Пьер Гасли. «Кого дадут, с тем я и поеду. Я привык фокусироваться на своей работе, на своих делах, и любая перспектива меня только радует. Я был бы очень рад работать и с Карлосом, и с Гасли, и ещё с кем-нибудь. Или если кто-то из пилотов «Ред Булл» перейдёт в «Торо Россо», я буду очень рад с ним работать», — заявил гонщик.