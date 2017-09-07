175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Квят: на данном этапе не вижу никакой необходимости в плане B на 2018-й

7 сентября 2017, четверг. 16:21 Авто

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», сообщил, что у него нет никакого запасного плана на следующий год.

«Если я увижу необходимость в плане B, тогда я начну над ним работать. На данном этапе я не вижу в этом никакой необходимости», — цитирует Квята F1News.

Также россиянин сказал, что ему без разницы, кто будет его напарником в сезоне-2018. В последние дни усиливаются слухи о возможном переходе Карлоса Сайнса-младшего в «Рено». В таком случае напарником Квята может стать Пьер Гасли. «Кого дадут, с тем я и поеду. Я привык фокусироваться на своей работе, на своих делах, и любая перспектива меня только радует. Я был бы очень рад работать и с Карлосом, и с Гасли, и ещё с кем-нибудь. Или если кто-то из пилотов «Ред Булл» перейдёт в «Торо Россо», я буду очень рад с ним работать», — заявил гонщик.

Источник: F1News Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
7 сентября 2017, четверг
16:21 Квят: на данном этапе не вижу никакой необходимости в плане B на 2018-й
15:36 Опубликовано расписание этапа РДС под Рязанью
15:24 Йохен Масс: наказание пилотов за перерасход компонентов мотора мне непонятно
15:11 «Макларен»: расставание с «Хондой» не приведёт нас к финансовым проблемам
14:40 Масс: Ферстаппен слишком самоуверен
13:55 Хюлькенберг призывает «Пирелли» улучшить дождевые шины
13:06 Вольф недоволен метеослужбой Формулы-1
12:30 Эллисон: победа «Мерседеса» в Монце была самой безупречной
12:08 «Рено» представил план по улучшению надёжности моторов после критики «Ред Булл»
11:16 Алёшин дебютирует в дрэг-рейсинге на 4000-сильном про-моде Dodge Viper
10:27 Хорнер: в Монце «Ред Булл» был второй по скорости командой
09:55 Внедрение «гало» привело к задержке в развитии болидов на 2018 год
00:16 Алёшин примет участие в четвёртом этапе чемпионата России по дрэг-рейсингу
6 сентября 2017, среда
23:29 Хюлькенберг не думает о том, кто будет его партнёром по команде в 2018 году
22:57 «Заубер» готов представить в 2018 году совершенно новый болид
21:06 Вильнёв: в этом году Квят не заслуживает места в «Торо Россо»
20:14 Росси начал давать лёгкую нагрузку на травмированную ногу
19:56 Сайнс: лишь команды с заводской поддержкой опережают нас по темпам развития
18:56 Штайнер: «Хаас» позволяет себе мечтать о пятом месте
17:30 Джовинацци примет участие в свободной практике в Сингапуре
16:30 Абитебуль: «Рено» готов освободить от контракта «Торо Россо» в обмен на Сайнса
15:52 Арривабене: Леклер и Джовинацци ещё должны доказать свою ценность для «Феррари»
15:04 Тодт: нет серьёзных предложений о приходе новых команд в Ф-1
14:43 Доменикали: надеюсь, Алонсо примет правильное решение относительно будущего
14:20 «Форс Индия»: осталось договориться со спонсорами Переса о продлении контракта
13:42 Риккардо: с любым другим мотором «Макларен» будет лучше
13:22 Хэмилтон проведёт тесты шин на 2018 год на трассе «Поль Рикар»
12:44 Марко: не удивлюсь, если Сайнс покинет «Торо Россо»
11:24 Кубица может вернуться в Ф-1 в составе «Уильямса»
10:58 Алекс Линн будет боевым пилотом DS Virgin Racing со следующего сезона Формулы-E
09:57 Довициозо: для Маркеса нормально пилотировать на грани
09:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
01:13 Хэмилтон пока не просит помощи Боттаса в завоевании титула
5 сентября 2017, вторник
22:52 Петров: Ферстаппена следовало оштрафовать в Монце
21:54 Феттель не паникует, несмотря на неудачную гонку в Монце
21:36 Хэмилтон: буду атаковать в режиме «зверя» до конца сезона
20:30 Росс Браун обсудит с ФИА систему штрафов за перерасход компонентов двигателя
19:29 Квят: в Сингапуре команда «Торо Россо» должна быть ближе к первой десятке
19:25 Жиль Симон получил пост технического директора ФИА
18:42 Аргентина может вернуться в календарь Ф-1 с более длинной конфигурацией трека
17:38 В ФИА открыты для обсуждения альтернативных наказаний за замену двигателей
16:09 Миккельсен покинул «Ситроен» и завершит сезон в «Хёндэ»
15:49 Клэр Уильямс: борьба Стролла и Массы на последнем круге немного напугала нас
14:13 Фернли: «Форс Индия» сделает всё, чтобы сохранить Окона и Переса
14:02 «Порше» всерьёз изучает возможность участия в Формуле-1 с 2021 года
Все новости RSS
Партнерский контент