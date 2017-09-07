«Форс Индия»: Перес и Окон доказали, что могут выступать вместе

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр, заявил, что выступление пилотов команды в Монце доказало, что они способны выступать вместе. Тем не менее, это никак не повлияет на недавно введённую политику команды, которая не позволит гонщикам конкурировать друг с другом на трассе.

«Мы хотим сохранить Переса, а он сказал мне, что хочет здесь остаться. Так что его уход возможен лишь в том случае, если он был не совсем честен с нами. Мы надеемся сохранить на следующий сезон и Эстебана и Серхио. Одни доказали, что могут выступать вместе. Но у нас нет планов пересматривать недавно введённую политику команды. На данный момент существуют правила и мы уведомили о них пилотов как в устной, так и в письменной форме», — цитирует Зафнауэра Autosport.